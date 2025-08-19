Giornale di Sicilia: “Palermo, le ultime sul mercato in uscita. C’è il Foggia su Buttaro”

Il mercato del Palermo non riguarda soltanto gli arrivi. Come scrive Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, il secondo tema caldo in casa rosanero resta quello delle uscite, con diverse situazioni da monitorare in queste ultime giornate di trattative.

Un primo punto fermo è arrivato sul futuro di Vasic: il centrocampista serbo non partirà e resterà a disposizione di Filippo Inzaghi, deciso a giocarsi le sue chance in maglia rosanero. Definito invece l’addio di Dario Saric, ormai promesso sposo dell’Antalyaspor: per lui è pronto un contratto triennale, operazione chiusa come conferma ancora Radicini sulle pagine del Giornale di Sicilia.

Più complicata la situazione di Valerio Verre. Il trequartista rappresenta un caso spinoso: il suo ingaggio elevato per la Serie B scoraggia diversi club interessati, anche se il Palermo potrebbe pensare a un incentivo all’esodo pur di agevolarne la partenza. Discorso ancora aperto anche per Alessio Buttaro, che piace al Foggia e potrebbe lasciare il capoluogo siciliano in caso di offerta concreta.