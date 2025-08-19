Palermo, sospiro di sollievo per Peda: niente stop lungo, ma resta in dubbio per la Reggiana
Buone notizie per il Palermo dopo la paura in Coppa Italia. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, è infatti rientrato l’allarme per Patryk Peda, costretto ad abbandonare il campo in anticipo contro la Cremonese in seguito a uno scontro con Pezzella sulla fascia destra, mentre stava tentando un cross.
Il difensore polacco, ex Spal, aveva destato qualche preoccupazione per la dinamica dell’episodio, ma gli accertamenti hanno escluso conseguenze gravi. Come sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, il centrale resta comunque in dubbio per la prossima sfida di campionato contro la Reggiana, in programma sabato.
Un sospiro di sollievo dunque per Filippo Inzaghi, che temeva di perdere uno dei suoi elementi difensivi proprio alla vigilia del debutto in Serie B. Secondo quanto ribadito dal Giornale di Sicilia, non si tratta di un infortunio preoccupante, anche se lo staff medico monitorerà giorno per giorno le condizioni del giocatore.