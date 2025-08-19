Lavori al Renzo Barbera. Palermo, ultimi giorni per gli abbonamenti: quota 17 mila è il nuovo obiettivo
Volge al termine la campagna abbonamenti del Palermo per la stagione 2025/26. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la chiusura è fissata per sabato prossimo, giorno dell’esordio in Serie B. Restano quindi gli ultimi giorni utili per sottoscrivere la tessera, che garantirà anche la prelazione per la prossima stagione.
Il club ha stabilito in 17.000 il limite massimo di abbonamenti. Una soglia, sottolinea ancora Radicini sul Giornale di Sicilia, che resterà valida anche per il 2026/27 a causa dei lavori previsti sull’impianto, indipendentemente dal dossier Euro 2032. Gli interventi comporteranno infatti la chiusura temporanea di alcuni settori dello stadio.
Raggiungere quota 17.000 significherebbe toccare il miglior dato dal campionato 2007/08. Un traguardo che, come ribadisce il Giornale di Sicilia, rappresenterebbe un record moderno per la tifoseria rosanero e confermerebbe la grande attesa che circonda la squadra di Filippo Inzaghi alla vigilia della nuova stagione.