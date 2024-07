Sebastiano Desplanches ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo rilasciando le seguenti parole:

«Palermo è una città meravigliosa, sia dal punto di vista storico e il calore che ti danno le persone è unico. Anche il fatto di vivere al mare per me è un’esperienza nuova, ho sempre vissuto in zone senza mare. Ho ancora molti posti da visitare, magari quest’anno ne approfitterò. Mi trovo molto bene».