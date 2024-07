Palermo, Desplanches: «A Manchester uno dei centri sportivi più belli al mondo»

Sebastiano Desplanches ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo rilasciando le seguenti parole:

«Qui a Manchester ci stiamo allenando in uno dei centri sportivi più belli al mondo che fa invidia a tutti, abbiamo tutto a disposizione per allenarci al meglio. Anche quello che si sta costruendo a Torretta sta venendo molto bene. Campagna abbonamenti? Sono contento abbia avuto così tanti numeri in poco tempo. Speriamo che se ne aggiungano altri perché ai playoff abbiamo visto tutti come uno stadio pieno possa fare la differenza. In questi anni in Nazionale U20 E U21 mi sono tolto grandi soddisfazioni. Ovviamente il sogno di qualsiasi ragazzo è giocare per la Nazionale maggiore ma la strada è lunghissima, io sono concentrato sul Palermo e a fare bene qua, poi se arriveranno i risultati nel club arriveranno anche in Nazionale».