Palermo, Desplanches: «Gomis e Di Bartolo? Contento dei loro arrivi, c’è sana competizione»

Sebastiano Desplanches ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo rilasciando le seguenti parole:

«Gomis? Sono molto contento dell’arrivo di Alfred, un portiere di esperienza, quindi mi può fare una mano a crescere come ha fatto Mirko. Sono contento che ci sia questa sana competizione che sprona entrambi a dare il massimo in allenamento. Adesso è arrivato anche Di Bartolo e sicuramente ci darà una mano anche lui, nel gruppo sono tutti importanti, saremo un bel gruppo di portieri. La passata stagione ha avuto alti e bassi, quindi quest’anno per fare meglio dovremo avere più continuità, così arriveremo più in alto rispetto all’anno scorso».