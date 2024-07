Palermo, Desplanches: «Sono pronto e carico per la nuova stagione. Dionisi ha le idee chiare»

Sebastiano Desplanches ha parlato ai microfoni del sito ufficiale del Palermo rilasciando le seguenti parole:

«Ho trovato un gruppo bellissimo e coeso come l’anno scorso. Sono contento di aver completato il recupero, sono pronto e molto carico per questa stagione. Ho lavorato duro tutta l’estate per tornare in forma il prima possibile l’impegno ha dato i suoi frutti. Dionisi è arrivato con le idee molto chiare e noi allenamento dopo allenamento lo stiamo seguendo, ci stiamo mettendo il massimo impegno per realizzare quello che chiede».