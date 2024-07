Palermo, il messaggio social di lady Blin: “Pronti per questa nuova avventura” (FOTO)

Attraverso il proprio profilo Instagram Jessica, la dolce metà del neo calciatore rosanero Alexis Blin, ha postato un messaggio in merito a questa nuova avventura.

Ecco le sue parole:

“Buongiorno Palermo! Una nuova avventura per noi. Dopo tre bellissimi anni a Lecce direzione Sicilia! Faremo una seconda esperienza nel nostro paese del cuore, l’Italia. Orgogliosa di te, dell’uomo, del padre e del giocatore che sei. Ti auguro il meglio in questo nuovo club e il raggiungimento di tutti i vostri obiettivi. Per sempre al tuo fianco”.

