Tuttosport: “Terremoto Spezia. Brunori, tifosi adesso vogliono capire. Intanto spunta Diao. Le ultime”

L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma sulla serie B e in particolar modo anche sulla situazione Brunori in casa Palermo.

Terremoto dirigenziale allo Spezia. Il club ha sospeso “da ogni attività, con effetto immediato, il responsabile dell’area tecnica Eduardo Macia. Da questo momento e sino all’assunzione di nuove, diverse determinazioni, la gestione dell’area tecnico-sportiva sarà seguita direttamente dalla proprietà, in persona del presidente Philip Raymond Platek, dall’amministratore delegato Andrea Gazzoli e dal direttore sportivo Stefano Melissano”. Il comunicato rivela una forte rottura tra il dirigente e la proprietà: a Macia era stato chiesto di ridurre i costi pur costruendo una squadra competitiva per rientrare nei parametri della ristrutturazione del debito, ma la famiglia Platek non era soddisfatta dei risultati ottenuti, portando così alla separazione immediata. La decisione è stata accolta positivamente dalla piazza, che aveva già contestato più volte l’operato di Macia.

A Palermo, la tifoseria vuole capire perché Mattia Brunori, ufficialmente infortunato, non fosse nemmeno in tribuna per seguire l’amichevole con il Leicester. Il centravanti è da settimane al centro di voci di mercato che lo vedono in uscita dai rosanero, ma prima di privarsene Dionisi necessita di un sostituto all’altezza da affiancare a Henry, recentemente acquistato dal Verona.

Il Pisa è pronto a sferrare l’attacco decisivo per regalare a Pippo Inzaghi il centravanti Gianluca Lapadula, desiderato dall’ex tecnico della Salernitana. La Carrarese ha ufficializzato l’acquisto in prestito dalla Roma dell’esterno sinistro d’attacco Luigi Cherubini. Per sostituire il centravanti Filippo Pittarello, passato al Catanzaro, il Cittadella pensa a Mario Ravasio della Lucchese, autore di 12 gol lo scorso anno in prestito al Sorrento.

La Juve Stabia ha ufficializzato il difensore Marco Ruggero, che arriva dalla Virtus Verona. Alla Cremonese piace Eddy Cabianca, attualmente in forza al club veneto. La Juve Stabia è vicina ad Alessandro Sorrentino (Monza) per la porta, ma tiene comunque un piano B che conduce a Demba Thiam (Spal). Cesena, Palermo e Cosenza hanno messo gli occhi sull’attaccante 19enne dell’Atalanta Siren Diao.

Il Brescia ha deciso di rispedire a casa il difensore cipriota-bulgaro Georgeos Viktoros, infortunatosi alla caviglia già durante il primo allenamento. Il Bari cerca un centrocampista che possa fargli fare il salto di qualità: l’obiettivo principale è Marius Marin, reduce da un ottimo Europeo con la Romania, ma il Pis a vuole tenerselo stretto. Quindi, il club pugliese segue Valerio Verre, svincolatosi dopo la rescissione con la Sampdoria.