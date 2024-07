Tuttosport: “Via libera alla Samp. Può agire sul mercato”

L’edizione di Tuttosport si sofferma sulla Sampdoria e il via libera dalla Lega per agire sul mercato.

La Sampdoria esulta per una doppia vittoria: quella sul campo nell’amichevole contro il Magdeburgo (squadra della Serie B tedesca) e quella per lo sblocco definitivo dei tesseramenti, dopo le dispute in Lega B e Figc sollevate da Brescia e Pisa sull’interpretazione dell’articolo 90 del Noif. Anche se le regole potrebbero essere modificate a settembre, i blucerchiati hanno rispettato le norme sull’indice di liquidità e sul mercato a saldo attivo, inclusi i riscatti di Pedrola e Leoni e le rescissioni di Verre, Askildsen e Andrea Conti.

Il mercato della Sampdoria prosegue: dopo gli arrivi di Coda, Romagnoli, Akisanmiro, Venuti e Meulensteen, saranno presto ratificati i trasferimenti dei tre giocatori in arrivo dal Como (Ioannou, Bellemo e Ghidotti) nell’ambito dell’affare Audero. Inoltre, è in via di definizione il tesseramento di Vulikic dal Perugia. L’operazione più importante dell’estate blucerchiata è però quella relativa a Tutino: l’attaccante del Cosenza ha confermato il suo interesse per la destinazione genovese, nonostante le avances del Sassuolo, e si lavora a un accordo definitivo con il club calabrese per un prestito con obbligo di riscatto.

Nonostante le dichiarazioni prudenti del presidente Manfredi e del direttore sportivo Accardi, la Sampdoria si sta preparando per recitare un ruolo da protagonista nella prossima stagione. Ieri in Germania, contro il Magdeburgo, sono arrivati i primi gol stagionali e la prima vittoria, dopo la sconfitta della settimana scorsa contro la Dynamo Berlino. Sotto di 2-0 a causa di un errore del portiere Ravaglia e di un tiro deviato da Romagnoli, i doriani hanno completato la rimonta con il primo gol stagionale di Massimo Coda (assist di Borini), un bel tiro al volo di Stoppa su cross di Venuti, e una doppietta di La Gumina, che ha segnato sugli sviluppi di un calcio piazzato e dopo un errore del portiere tedesco Kruth. Questi due gol danno morale, anche se La Gumina ha le valige pronte, poiché il club non ha intenzione di toglierlo dal mercato.