Palermo, continua la riabilitazione per Di Mariano

E’ già iniziata la fase di riabilitazione per Di Mariano. L’esterno d’attacco rosanero, nelle scorse settimane ha ricevuto una lesione al corno anteriore del menisco esterno del ginocchio sinistro, per la quale è stato operato. L’intervento è perfettamente riuscito e il calciatore ha già iniziato la fase di riabilitazione presso un centro specializzato a Barcellona. Francesco Di Mariano ha pubblicato sul proprio profilo, alcuni momenti della riabilitazione. In alto una foto.

