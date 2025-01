Serie A: il Milan ribalta il Como, al Sinigaglia termina 1-2. La classifica aggiornata

Termina la sfida di Serie A tra Como e Milan con inizio ore 18.45. Nel primo tempo si mette in luce soprattutto il Como. Male invece i rossoneri, che fanno un ulteriore passo indietro rispetto alla già non brillante prova col Cagliari. Reijnders ha sulla coscienza un gol divorato, Pulisic out per infortunio muscolare. Nel secondo tempo, passano avanti i padroni di casa: Caqueret a centrocampo lancia Diao sulla destra, l’esterno fugge verso Maignan e non trova praticamente opposizione da parte di Hernandez, che lo fa accomodare al tiro. Rasoterra vincente sul primo palo di Maignan. Il Milan però reagisce. Theo Hernandez trova un sinistro al volo al 71′ che permette ai rossoneri di pareggiare. I rossoneri raddoppiano nel giro di 5 minuti: Abraham verticalizza per Leao, che supera Butez in uscita con uno scavetto.

CLASSIFICA

Napoli – 47

Inter – 43

Atalanta – 42

Lazio – 36

Juventus – 33

Fiorentina – 32

Milan – 31

Bologna – 29

Udinese – 26

Roma – 24

Genoa – 23

Torino – 22

Empoli – 20

Lecce – 20

Parma – 19

Como – 19

Verona – 19

Cagliari – 18

Venezia – 14

Monza – 13