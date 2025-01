Serie A, Atalanta-Juventus. Le formazioni ufficiali

Tutto pronto al Gewiss Stadium per per il recupero della 19ª giornata di Serie A, non disputata da Atalanta e Juventus che erano impegnate in Arabia Saudita con le sfide di Supercoppa Italiana. Di seguito le formazioni ufficiali:

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Bellanova, de Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; De Ketelaere, Lookman. Allenatore: Gasperini

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Mckennie, Koopmeiners, Yildiz; Gonzalez. Allenatore: Motta (squalificato, in panchina Hugeux)