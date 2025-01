Falconiere e medico della Lazio licenziati. Lotito: «Hanno infranto il codice etico previsto nel contratto»

In queste ore la Lazio sta facendo parlare molto di sè, in tutto il mondo, ma per motivi non legati al calcio giocato. Infatti, il presidente Claudio Lotito avrebbe licenziato il falconiere e il medico sociale del club dopo un intervento di protesi peniana documentato e pubblicato sui social (Clicca QUI)

Ai giornalisti presenti a Montecitorio, il numero uno biancoceleste ha rilasciato le seguenti parole all’AGI: «Io predico i valori, io mando l’aquila per creare entusiasmo e passione nei bambini e poi la persona che governa l’aquila ha quel comportamento di scadimento morale… Hanno infranto il codice etico previsto nel contratto con la Lazio, pagheranno i danni. Bernabé (il falconiere, ndr) cercava il mio intervento per sanare questa cosa, ma è insanabile. Uno che fa una cosa del genere non è in grado di recepire quello che uno gli dice. Mi hanno chiamato dalla comunicazione della Lazio dicendomi che c’era questo problema, non parliamo poi delle interviste rilasciate che hanno aggravato ancora di più la situazione…Io sono uno che tutte le domeniche va a messa, sono 67 anni che non ho saltato una messa, ho un comportamento irreprensibile sotto tutti i punti di vista, faccio le battaglie di cambiamento e moralizzazione e tu ti comporti in quella maniera? Ho licenziato anche Antoni (chirurgo, ndr) alla velocità della luce»