Serie A: Jovic salva il Milan. A San Siro contro la Fiorentina termina 2-2, la classifica aggiornata

Termina la sfida tra Milan e Fiorentina con inizio ore 20.45. Inizio shock per il Milan che ne prende due in 3′: la sblocca l’autogol di Thiaw mentre Kean al 10′ raddoppia. Il Milan prova a reagire e Abraham decide di mettersi in proprio al 17′ segnando la rete che accorcia. All’intervallo è avanti la viola.

Nella ripresa, il Milan alza i giri del motore trovando la rete del pari: Jovic al 64′ mette dentro. Il match termina 2-2.

CLASSIFICA

Inter – 67

Napoli – 64

Atalanta – 58

Bologna – 56

Juventus – 55

Roma – 52

Lazio – 52

Fiorentina – 52

Milan – 48

Udinese – 40

Torino – 39

Genoa – 38

Como – 33

Verona – 30

Cagliari – 29

Parma – 26

Lecce – 25

Empoli – 23

Venezia – 20

Monza – 15