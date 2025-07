Palermo, in stand by la trattativa per Cistana: si vagliano altre piste

Il Palermo mette in stand by la trattativa per Andrea Cistana. Nonostante l’intesa vicina, il club rosanero, come raccolto da Ilovepalermocalcio.com, valuta profili con esperienza in Serie A. Il difensore attenderà ancora qualche giorno prima di decidere.

Il Palermo, dopo l’arrivo di Tommaso Augello e l’accordo ad un passo per Emmanuel Gyasi, mette in stand by la trattativa per l’arrivo del difensore Andrea Cistana.

Nella giornata di ieri ci sono stati dei colloqui tra il club rosanero e l’entourage del classe ‘97 ex Brescia.

Le parti sono vicine ad una quadra su quello che dovrebbe essere il contratto in caso di chiusura della trattativa, ma il Palermo, al momento, si è preso del tempo perché sta vagliando altre piste e vorrebbe mettere a disposizione di Inzaghi dei calciatori che conoscono anche il campionato di Serie A, in modo tale da non dover rifondare la squadra in caso di promozione nella massima serie.

Su Cistana, però, si sono fatti avanti altri club di Serie B, il difensore però, ancora per qualche giorno, attenderà il Palermo poi, se dalla Sicilia non dovessero arrivare delle risposte, prenderà una decisione.