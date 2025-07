Palermo, occhi su Giorgio Cittadini: si tratta con l’Atalanta per il prestito

Il Palermo guarda al mercato con decisione. Tra i nomi finiti nel mirino della società rosanero c’è Giorgio Cittadini, difensore classe 2002 di proprietà dell’Atalanta. Come riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club siciliano è al lavoro per trovare un accordo con i bergamaschi per il trasferimento in prestito.

Cittadini ha già maturato esperienza in Serie B con le maglie di Monza e Frosinone, ma senza trovare continuità. A Palermo potrebbe arrivare una nuova opportunità di rilancio. Nessuna fretta per chiudere: le parti stanno valutando ogni dettaglio con attenzione.