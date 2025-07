UFFICIALE – Cosenza, Fabio Lupo è il nuovo direttore sportivo: contratto fino al 2026

Il Cosenza ha annunciato ufficialmente l’arrivo di Fabio Lupo come nuovo direttore sportivo. L’ex dirigente del Palermo si lega al club rossoblù con un contratto fino al 30 giugno 2026, con opzione per un’ulteriore stagione.

Con un passato da centrocampista in Serie A e B, Lupo ha già ricoperto ruoli dirigenziali tra le altre con Torino, Venezia, Ascoli, Spal e Palermo. La sua presentazione è in programma per lunedì 14 luglio alle 18:30 nella sala stampa “D. Bergamini” dello stadio San Vito-Gigi Marulla.