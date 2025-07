Palermo si prepara al 401° Festino: la Curva Nord Inferiore omaggia Santa Rosalia

Il cuore della città comincia a battere più forte in vista del 401° Festino di Santa Rosalia. Tra le tante manifestazioni di devozione popolare, spiccano gli striscioni apparsi in queste ore in alcuni punti simbolici del centro storico, firmati dalla Curva Nord Inferiore.

Sotto le luci della Cattedrale, campeggia uno striscione che recita:

«Viva Palermo e Santa Rosalia», un omaggio diretto e viscerale alla Santuzza, figura amatissima da generazioni di palermitani. Un messaggio che intreccia fede, identità cittadina e spirito ultras.

Ancora una volta la tifoseria rosanero conferma il proprio ruolo attivo nel tessuto sociale e culturale della città, contribuendo a rendere ancor più speciale l’atmosfera del Festino.