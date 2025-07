Pescara, occhi su Desplanches, Di Mariano e Verre: tre rosanero nel mirino

Il Pescara guarda con attenzione in casa Palermo per rinforzare l’organico in vista del ritiro. Come riportato da Enrico Giancarli su Il Centro, tra i profili seguiti dal ds Pasquale Foggia c’è Sebastiano Desplanches, portiere classe 2003 reduce dall’Europeo Under 21. Il club abruzzese valuta se affondare il colpo o aspettare l’evoluzione della pista Plizzari.

Attenzione anche alle corsie laterali, dove il Palermo ha proposto Francesco Di Mariano: l’esterno classe ’96, già impiegato da “quinto” nel 3-5-2, piace per le sue doti offensive. Infine, è stato offerto Valerio Verre, ex Pescara e autore del celebre gol promozione nel 2016. Il centrocampista, in uscita dal club rosanero, è sul taccuino biancazzurro: si riflette sul suo possibile ritorno.