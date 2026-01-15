Palermo, Ceccaroni guarda avanti: «Brunori? È una persona eccezionale. Bani ha grande carisma»

Con la conclusione del girone d’andata, il Palermo si ritrova nelle zone alte della classifica e con prospettive di crescita evidenti. A tracciare un bilancio è Pietro Ceccaroni, protagonista dell’intervista rilasciata a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia, che riporta la fiducia del difensore rosanero in vista della seconda parte di stagione.

Ceccaroni non nasconde che qualcosa sia mancato nella prima metà del campionato, ma guarda con ottimismo al futuro, come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia:

«Sicuramente potevamo fare meglio, c’è stato un periodo a metà del girone d’andata dove le cose non sono andate molto bene, ma se saremo bravi a capire dove abbiamo sbagliato, sono sicuro che possiamo fare un girone di ritorno da protagonisti. Sappiamo anche che dobbiamo guardare a noi stessi, senza guardare troppo la classifica, è ancora presto».

Il difensore, al Palermo da due anni e mezzo, individua anche gli elementi che rendono questa stagione diversa dalle precedenti. Un’analisi tecnica e ambientale, riportata ancora dal Giornale di Sicilia nell’intervista firmata da Radicini:

«Ogni stagione è diversa dall’altra. Quest’anno la squadra è molto solida, concede poco agli avversari ed è un fattore su cui stiamo lavorando tanto e dobbiamo continuare a farlo perché è molto importante non concedere, o concedere il meno possibile, agli avversari per poi essere pericolosi e cercare di vincere le partite. Un altro fattore è quello dello stadio sempre strapieno, è una cosa che per noi è veramente molto importante, perché ci dà una spinta in più. Credo non siano un caso i risultati ottenuti in casa».

Nel corso dell’intervista, Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia affronta anche il tema della fascia di capitano, passata da Brunori a Bani durante l’ultima sessione di mercato. Ceccaroni parla con grande rispetto dell’ex capitano, senza nascondere il legame personale:

«Personalmente mi dispiace per Matteo, c’ero molto legato. È una persona eccezionale, si è sempre comportato bene, ho un legame molto stretto con lui, però questo è il calcio, ci sono da fare delle scelte, ognuno fa le proprie e si va avanti».

Parole di stima anche per il nuovo capitano, come sottolineato ancora dal Giornale di Sicilia a firma Radicini:

«Penso che Mattia sia un capitano molto esperto, l’ha già fatto in una grande piazza come Genova. È una persona di grande personalità, grande carisma e penso che ci possa dare tanto».

Palermo, Ceccaroni ci crede: «Saremo protagonisti»