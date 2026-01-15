Palermo, Ceccaroni indica la strada: «La difesa è il nostro punto di forza»

La miglior difesa del campionato, con appena 14 gol subiti, non è un caso. A sottolinearlo è Pietro Ceccaroni, che nell’intervista rilasciata a Massimiliano Radicini per il Giornale di Sicilia analizza il segreto dell’equilibrio raggiunto dal Palermo e il lavoro quotidiano portato avanti dalla squadra.

Per il difensore rosanero, il merito va condiviso da tutto il gruppo, come evidenziato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che riporta le sue parole:

«Penso che sia un merito generale della squadra, non solo di difensori, o solo del portiere, anche se i portieri che hanno giocato hanno fatto veramente bene. Però penso che sia il modo di lavorare che vuole il mister, che mette in campo la squadra molto compatta, molto solida. Sappiamo che su questo dobbiamo continuare così perché è un nostro punto di forza, non dobbiamo sicuramente mollare questo aspetto».

Nel racconto di Ceccaroni emerge anche l’attenzione maniacale ai dettagli da parte di Inzaghi, aspetto che fa la differenza in un campionato equilibrato come la Serie B. Un concetto ribadito ancora dal Giornale di Sicilia nell’intervista firmata da Radicini:

«È sempre molto carico, ha un grande entusiasmo, è uno che sta attento ai singoli dettagli e tutti i particolari. E questo, in un campionato molto equilibrato, fa la differenza».

Lo sguardo del difensore si sposta poi sul rapporto con il pubblico rosanero, sempre presente anche lontano dal “Barbera”. Come riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, Ceccaroni manda un messaggio chiaro ai tifosi in vista del girone di ritorno:

«Che ci stiano sempre vicini, anche in trasferta hanno dimostrato di esserci sempre accanto. A Mantova il settore ospiti era pieno, speriamo di renderli orgogliosi di noi per le prestazioni, per l’atteggiamento e per i risultati che arriveranno nel girone di ritorno».

