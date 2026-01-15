Palermo, Ceccaroni ci crede: «Saremo protagonisti»

Affidabilità, leadership e senso di appartenenza. Pietro Ceccaroni incarna lo spirito di un Palermo in crescita costante e sempre più consapevole dei propri mezzi. Il difensore, arrivato in rosanero nell’estate del 2023, è diventato rapidamente un punto di riferimento tecnico ed emotivo, dentro e fuori dal campo. A raccontarlo è Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, che ha raccolto le parole del centrale rosanero in un momento chiave della stagione.

Nell’ultima gara Ceccaroni ha anche trovato il suo primo gol stagionale, celebrato con una dedica speciale. Un momento personale intenso, raccontato dallo stesso difensore ai microfoni del Giornale di Sicilia, nell’intervista firmata da Massimiliano Radicini:

«Era tanto che speravo che arrivasse questo gol perché da un mese e mezzo è nata la nostra bimba, Allegra, e non vedevo l’ora di dedicarle un gol. Finalmente è arrivato. Peccato non sia bastato per una vittoria, però sono contento per essere riuscito a dedicarlo alla mia bimba».

La partita contro il Mantova si è poi chiusa con un pareggio che ha lasciato rammarico nello spogliatoio. Un risultato che, come evidenziato ancora da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, non cancella però la qualità della prestazione offerta dal Palermo:

«C’è grande rammarico, soprattutto dopo la partita che abbiamo fatto, perché c’era la sensazione di essere in controllo, di avere la partita in mano. Il nostro errore forse è stato non azzannare la gara, non chiuderla. Abbiamo avuto le chance per farlo, non ci siamo riusciti. Dobbiamo essere più bravi nei dettagli. Ribadisco, c’è dispiacere, ma c’è anche consapevolezza della prestazione e di quello che stiamo facendo nell’ultimo periodo».

Il momento positivo dei rosanero è certificato anche dalla striscia di risultati utili consecutivi. Un cambio di passo evidente, come sottolineato dal Giornale di Sicilia nell’intervista curata da Radicini, che riporta le parole di Ceccaroni sul lavoro fatto dopo la gara con l’Entella:

«Potevamo fare meglio nel girone d’andata, ma dopo l’Entella è scattato qualcosa. Ora dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo, cercando di migliorare».

Un concetto ribadito anche guardando al percorso complessivo della squadra e alle parole di Inzaghi, richiamate ancora nell’analisi del Giornale di Sicilia firmata da Massimiliano Radicini:

«La penso come il mister, dopo quella gara è scattato qualcosa, a livello di gioco e a livello di mentalità. Abbiamo iniziato a giocare meglio, a creare di più, a essere più squadra e questo ci ha portato sicuramente ottime prestazioni e buoni risultati. Sappiamo che siamo a metà del nostro percorso, dobbiamo dare continuità a quello che stiamo facendo, cercando di migliorare dove sappiamo che possiamo migliorare».