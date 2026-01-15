Repubblica: “Il Palermo riabbraccia Magnani. Adesso assalto a Rui Modesto”

Giangiacomo Magnani è tornato ufficialmente a Palermo. Il difensore ha lasciato la Reggiana, che lo aveva accolto in prestito al termine del mercato estivo per consentirgli di restare vicino alla famiglia. L’annuncio del rientro è arrivato nel pomeriggio di ieri attraverso i canali ufficiali del club rosanero, che ha accompagnato la notizia con un breve video. A ricostruire i passaggi dell’operazione è Valerio Tripi su Repubblica Palermo.

Nel messaggio diffuso dal Palermo, il club ha accolto il difensore con parole simboliche: «Ci sono battaglie che lasciano segni profondi. Non perderemo mai la voglia di combatterle, una dopo l’altra. Bentornato Magno». Come sottolinea ancora Valerio Tripi su Repubblica Palermo, la risoluzione anticipata del prestito era già prevista da una clausola inserita nel contratto con la Reggiana e, durante l’attuale finestra di calciomercato, non c’è mai stata una vera trattativa tra i due club.

È stata infatti sufficiente la volontà del calciatore di fare rientro in Sicilia. Magnani, infortunatosi il 27 dicembre contro la Sampdoria riportando «un trauma diretto con lesione al vasto intermedio della gamba destra», proseguirà il recupero in Emilia sotto la supervisione dello staff medico rosanero. Il rientro a Palermo avverrà al termine della prima fase del percorso riabilitativo. Secondo quanto riportato da Repubblica Palermo nell’articolo firmato da Valerio Tripi, le condizioni del difensore sono meno gravi di quanto inizialmente ipotizzato: il club emiliano aveva stimato un recupero di circa venti giorni.

Dal punto di vista tecnico, con l’ingaggio di Magnani prende finalmente forma l’assetto difensivo immaginato da Filippo Inzaghi in fase di costruzione della squadra durante il mercato estivo. Un terzetto composto da Magnani, Bani e Ceccaroni garantisce esperienza e solidità a un reparto che già oggi è il migliore del campionato, con appena 14 gol subiti in 19 giornate. Un aspetto evidenziato ancora da Valerio Tripi su Repubblica Palermo.

Prima di lasciare Reggio Emilia, Magnani ha voluto salutare i tifosi granata con una lunga lettera aperta, riportata da Repubblica Palermo: parole profonde, cariche di riconoscenza, in cui il difensore ha ringraziato l’ambiente per la vicinanza dimostrata nei mesi più difficili, sottolineando il valore umano dell’accoglienza ricevuta.

Il ritorno di Magnani, però, non sarà l’unica operazione di mercato del Palermo. Come aggiunge Valerio Tripi su Repubblica Palermo, il direttore sportivo Carlo Osti è al lavoro per rinforzare ulteriormente la rosa: si stringe per Rui Modesto dell’Udinese, esterno portoghese naturalizzato angolese reduce dalla Coppa d’Africa, mentre per il dopo Brunori resta in pole Dennis Johnsen.