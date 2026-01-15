Spezia, Donadoni prepara le mosse anti Palermo: possibili novità di formazione. Ecco quanti tifosi al seguito
Dopo la giornata di riposo concessa ieri alla squadra, lo Spezia tornerà al lavoro questa mattina al centro sportivo di Follo. Una scelta di gestione voluta da Donadoni, che ha dato appuntamento al gruppo per la ripresa degli allenamenti in vista della sfida contro il Palermo. A fare il punto è Fabio Bernardini su La Nazione – edizione La Spezia.
Alla seduta odierna farà la sua prima comparsa anche Valoti, ultimo acquisto del club ligure, pronto a mettersi a disposizione dello staff tecnico. In vista del match del “Barbera” non sono escluse novità importanti nell’undici iniziale, come sottolinea ancora Fabio Bernardini su La Nazione di La Spezia, che analizza le possibili scelte di Donadoni.
In difesa potrebbe tornare titolare l’ex rosanero Mateju, in ballottaggio con Wisniewski per una maglia dal primo minuto. Sulle corsie laterali, invece, Adamo e Sernicola insidiano Aurelio e Vignali, candidandosi per partire dall’inizio. Una linea arretrata che potrebbe dunque cambiare volto rispetto alle ultime uscite, secondo quanto riportato da La Nazione – La Spezia a firma Fabio Bernardini.
In mezzo al campo Cassata appare destinato alla conferma in cabina di regia, mentre resta aperta l’ipotesi Comotto come mezzala. Il giovane centrocampista è rientrato ieri dagli impegni con la Nazionale Under 19, impegnata a Coverciano contro la Spagna, match nel quale ha disputato 45 minuti. In attacco, infine, potrebbe tornare titolare Artistico, pronto a fare coppia con Di Serio. Un quadro delineato ancora da Fabio Bernardini su La Nazione – edizione La Spezia.
Intanto cresce l’attesa anche sugli spalti: al “Renzo Barbera” sono previsti circa 150 tifosi aquilotti, pronti a sostenere lo Spezia in una trasferta che si preannuncia impegnativa.