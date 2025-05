Palermo-Carrarese, parole durissime dei tifosi a fine partita: ecco le reazioni fuori dal Barbera

Il pareggio per 1-1 contro la Carrarese non ha placato la tensione attorno all’ambiente rosanero. Al termine del match, infatti, fuori dallo stadio Renzo Barbera si sono registrate parole durissime da parte di diversi tifosi del Palermo, indirizzate al tecnico Alessio Dionisi, alla società e alla squadra.

Dai microfoni della nostra redazione, presente all’esterno dello stadio, emergono toni accesi, amarezza e grande delusione per l’andamento della stagione, culminata con l’ottavo posto in classifica e il rischio concreto di un’eliminazione immediata ai playoff.

Ma non solo contestazione: in mezzo al malcontento generale, c’è anche chi invita alla compattezza in vista dell’importante sfida di sabato a Castellammare contro la Juve Stabia.