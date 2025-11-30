Palermo–Carrarese 5-0, la fotogallery del match: tutte le immagini dal Barbera
Rivivi il netto successo del Palermo sulla Carrarese attraverso la fotogallery completa del match.
Dalla tripletta di Pohjanpalo ai gol di Segre e Palumbo, passando per l’esultanza della squadra, la spinta del Barbera e gli scatti dei protagonisti in campo, ecco tutte le immagini più significative della serata.
Una raccolta che racconta il 5-0 rosanero minuto dopo minuto, con i momenti chiave, le emozioni sugli spalti e i dettagli catturati a bordo campo.
👉 Scorri la fotogallery per rivivere la partita attraverso gli occhi della nostra Alessandra Lo Monaco.
Una serata da ricordare, immortalata in ogni suo istante.