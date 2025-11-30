Palermo–Carrarese 5-0, la fotogallery del match: tutte le immagini dal Barbera

Alessandra Lo Monaco Novembre 30, 2025

Rivivi il netto successo del Palermo sulla Carrarese attraverso la fotogallery completa del match.
Dalla tripletta di Pohjanpalo ai gol di Segre e Palumbo, passando per l’esultanza della squadra, la spinta del Barbera e gli scatti dei protagonisti in campo, ecco tutte le immagini più significative della serata.

Una raccolta che racconta il 5-0 rosanero minuto dopo minuto, con i momenti chiave, le emozioni sugli spalti e i dettagli catturati a bordo campo.

👉 Scorri la fotogallery per rivivere la partita attraverso gli occhi della nostra Alessandra Lo Monaco.
Una serata da ricordare, immortalata in ogni suo istante.

