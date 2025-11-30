Galassi in tribuna al Barbera: visita del consigliere del Palermo durante Palermo–Carrarese

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Presenza di rilievo al Renzo Barbera in occasione di Palermo–Carrarese.
Alberto Galassi, consigliere d’amministrazione del Palermo e membro del board del City Football Group, ha assistito dal vivo al match valido per la 14ª giornata di Serie B.

Galassi è stato immortalato in tribuna nei nostri scatti esclusivi firmati da Alessandra Lo Monaco, seguendo con grande attenzione la prestazione dei rosanero, protagonisti del netto 5-0 che ha ridato entusiasmo all’ambiente.

Una visita significativa, che testimonia ancora una volta la vicinanza e il coinvolgimento diretto del City Football Group al progetto tecnico e societario del Palermo.

Ultimissime

Galassi in tribuna al Barbera: visita del consigliere del Palermo durante Palermo–Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 30, 2025

Palermo–Carrarese 5-0, la fotogallery del match: tutte le immagini dal Barbera

Alessandra Lo Monaco Novembre 30, 2025

Palermo-Carrarese, Segre: «Segnare qui è indescrivibile. Continuiamo a spingere»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Palermo-Carrarese, Inzaghi: «Questa è la nostra squadra. Ora voglio continuità»

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 29, 2025

Inzaghi chiama. Il Palermo risponde

Angelo Giambona Novembre 29, 2025