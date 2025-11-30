Galassi in tribuna al Barbera: visita del consigliere del Palermo durante Palermo–Carrarese
Presenza di rilievo al Renzo Barbera in occasione di Palermo–Carrarese.
Alberto Galassi, consigliere d’amministrazione del Palermo e membro del board del City Football Group, ha assistito dal vivo al match valido per la 14ª giornata di Serie B.
Galassi è stato immortalato in tribuna nei nostri scatti esclusivi firmati da Alessandra Lo Monaco, seguendo con grande attenzione la prestazione dei rosanero, protagonisti del netto 5-0 che ha ridato entusiasmo all’ambiente.
Una visita significativa, che testimonia ancora una volta la vicinanza e il coinvolgimento diretto del City Football Group al progetto tecnico e societario del Palermo.