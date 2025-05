Palermo-Carrarese 1-1. I “Top e flop” del match

Il Palermo doveva solamente vincere per provare ad accedere ai playoff con una posizione di classifica migliore che, nella gara secca della prima fase, gli avrebbe permesso di giocare in casa e di avere due risultati a favore per accedere alle semifinali. Invece, non solo pareggia 1 a 1 contro la Carrarese (in dieci per gran parte del primo tempo) ma si fa scavalcare anche dal Cesena, terminando il campionato all’ottavo posto.

Primi venticinque minuti di grande difficoltà per i rosanero, che vanno sotto al 16′ per via della grande rete di Shpendi e faticano a reagire. Nella seconda parte della prima frazione di gioco, la squadra di Alessio Dionisi – nuovamente contestato insieme a Giovanni Gardini – prova a rimediare, ma fatica a rendersi seriamente pericolosa. Da annotare solamente l’errore di Brunori che sbaglia l’ultimo controllo a tu per tu con Fiorillo, il quale si fa trova presente anche qualche minuto dopo sul tiro di Lund.

Nella ripresa l’ex tecnico del Sassuolo lancia in campo Le Douaron e Ceccaroni, che prendono il posto dei deludenti Insigne e Nikolaou, e il Palermo prova a carburare. L’espulsione al 58′ di Guarino incoraggia i rosanero ad attaccare contro il muro della Carrarese, che crolla solamente all’87’ a causa del francese, mentre al 94′ Fiorillo nega a Pohjanpalo il gol vittoria.

Sabato alle 19:30 il Palermo giocherà in casa della Juve Stabia, dove è costretto obbligatoriamente a vincere per superare la prima fase dei playoff per poi giocarsi la doppia semifinale contro la Cremonese. Le aspettative non sono delle migliori, ma al “Romeo Menti” i rosanero sanno di non dover e poter fallire l’ultima occasione, altrimenti parlare di fallimento sarà inevitabile.

Di seguito “I top e flop” di Palermo-Carrarese targati Ilovepalermocalcio.com:

I TOP

LE DOUARON – Entra al 45′ con voglia di spaccare la gara e ci riesce perché è suo il gol che permette alla squadra di sperare e provare a vincere nei minuti finali. Riesce anche a mettere i suoi in superiorità numerica perché Guarino, già ammonito, commette fallo su di lui e lascia i compagni in dieci.

CECCARONI – Anche lui entra in campo all’inizio del secondo tempo e prova a suonare la scossa. Dopo l’ingresso di Di Francesco lavora meglio ancora di più sulla corsia di sinistra, mentre a livello difensivo non commette sbavature.

I FLOP

NIKOLAOU – In difficoltà per gran parte del primo, rimedia anche un cartellino giallo che gli costa la gara dei playoff contro la Juve Stabia. Sostituzione inevitabile al 45′.

RANOCCHIA – tanta imprecisione da parte sua anche dai calci piazzati. Poco attento in fase difensiva, in un’occasione si perde Cherubini girandosi dal lato opposto. Ci prova con un bel destro da fuori area ma colpisce la parte esterna della rete.

