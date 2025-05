Candellone (Juve Stabia): «Ci godiamo il quinto posto, da domani pensiamo al Palermo»

L’attaccante della Juve Stabia, Leonardo Candellone, ha commentato in conferenza stampa il pareggio per 0-0 contro la Sampdoria, risultato che ha permesso alle Vespe di chiudere al quinto posto la regular season di Serie B e di garantirsi il vantaggio del fattore campo nel primo turno dei playoff.

«È stato all’inizio una cosa incredibile questo percorso – ha dichiarato Candellone –. Dopo la Reggiana ci tenevano a fare bene, abbiamo fatto tanti sacrifici insieme ai compagni e ci godiamo il momento».

Il numero 9 ha riconosciuto il valore dell’avversario e la durezza della sfida con la Samp: «Sapevamo che la Samp era all’ultima spiaggia e faccio i complimenti per come sono venuti ed è stata una battaglia. Penso che dobbiamo essere sereni e se siamo lì significa che lo meritiamo. Se riusciamo a mettere in campo quello che abbiamo, possiamo fare bene».

Sul futuro e la sua situazione contrattuale, Candellone ha risposto con pragmatismo: «Per il contratto? Abbiamo parlato. Ne riparleremo. Personalmente sono contento per un’annata del genere e per la continuità che ho avuto. Se emergi è anche grazie alla squadra che ti aiuta».

Infine, un pensiero già rivolto al prossimo impegno decisivo: «Ci godiamo il quinto posto e da domani pensiamo al Palermo».

La Juve Stabia affronterà proprio il Palermo sabato 18 maggio alle 19:30 nel turno preliminare dei playoff, in gara secca allo stadio Romeo Menti. Ai campani basterà un pareggio per qualificarsi alle semifinali.