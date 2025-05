Caserta (Catanzaro): «Playoff meritati, ora testa al Cesena. Ripetersi è motivo d’orgoglio»

Dopo il pareggio a reti bianche sul campo del Mantova, il Catanzaro ha conquistato il sesto posto in classifica, accedendo così al primo turno dei playoff con il vantaggio del fattore campo. A fine gara, nella sala stampa dello stadio “Martelli”, il tecnico giallorosso Fabio Caserta ha commentato il risultato e il cammino della sua squadra, come riportato da CalcioCatanzaro.

«Abbiamo giocato una partita con una posta in palio molto alta – ha esordito Caserta – ma a noi sta bene il pareggio che ci consente di mantenere il sesto posto e avere due risultati su tre a disposizione nel preliminare playoff. Di fronte avremo una squadra che ha fatto un grandissimo campionato come il Cesena: sarà una partita difficile, dobbiamo cercare di recuperare al massimo le energie psicofisiche perché i ragazzi hanno dato tanto».

Il tecnico ha sottolineato il valore del percorso stagionale: «Sono sempre stato convinto, anche dopo un periodo negativo, che questa squadra avesse nelle corde la possibilità di disputare i playoff. I ragazzi sono stati bravi a non mollare e questo è un giusto premio per quanto fatto in campionato. Disputare per due anni consecutivi la post season è motivo di orgoglio per la città, ripetersi è sempre difficile. Devo ringraziare la dirigenza e la società, che ci ha lasciato lavorare con grande tranquillità».

Caserta ha poi voluto rimarcare l’importanza del risultato ottenuto, ripensando all’inizio complicato: «Nessuno a inizio campionato poteva immaginare una classifica del genere. C’erano mugugni per i pareggi iniziali, ma quei risultati erano importanti se abbinati ad alcune vittorie. Durante l’anno ne ho sentite tante: per me è stato un inizio difficilissimo, ma ho sempre lavorato duro con i ragazzi per ripagare la fiducia della società. Ci abbiamo creduto fino alla fine per entrare nella griglia playoff. Sono molto felice per me e per lo staff».

Il Catanzaro affronterà il Cesena sabato 18 maggio alle ore 17:15 al “Ceravolo”. In caso di parità al termine dei supplementari, accederà alla semifinale la squadra meglio classificata, dunque i giallorossi.