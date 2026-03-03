Palermo C5, rosanero a valanga: Vigor San Cataldo travolta 8-1

Nella ventiquattresima giornata del girone A di Serie C1 il Palermo Calcio a5, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, si impone con un pirotecnico 8-1 sulla Vigor San Cataldo.

A decidere la sfida la tripletta di “Tatanka” Russo, la doppietta di Giannola e le reti di Davì, Romano e Torcivia.

In casa rosanero da segnalare, inoltre, il ritorno tra i pali del portiere Immesi, lontano dal terreno di gioco da più due mesi a causa di un’operazione al menisco.

Primo Tempo:





Il Palermo C5, sin dalle prime battute, dimostra di voler portare a casa l’intera posta in palio: i rosanero, infatti, passano subito in vantaggio grazie alla rete di Davì che sfrutta alla perfezione l’assist di Romano.

Passano pochi minuti e i padroni di casa trovano il raddoppio con Russo (sempre su un ottimo suggerimento di Romano).

La reazione della Vigor San Cataldo non tarda ad arrivare: Alessi approfitta di un errore in fase di impostazione della squadra guidata da coach Rizzo e, in contropiede, trova il 2-1.

Il Palermo Calcio a5 non si scompone, torna ad attaccare all’arma bianca e trova la rete del momentaneo 3-1 con bomber Giannola.

Si andrà all’intervallo con i padroni di casa sopra di due gol.

Secondo Tempo:

Nella ripresa il Palermo C5 gioca letteralmente sul velluto legittimando la propria supremazia tecnica.

Prima del triplice fischio, infatti, i rosanero troveranno per ben quattro volte la via della rete: 4-1 siglato da Romano con pregevole pallonetto, 5-1 segnato da Torcivia (che si fa perdonare del tiro libero sbagliato nella prima frazione), 6-1 realizzato da Giannola (ennesima doppietta in campionato nonché quarantaduesimo gol stagionale), 7-1 e definitivo 8-1 firmati da Russo che chiude il match con una superlativa tripletta.

Il Palermo Calcio a5 centra la quarta vittoria consecutiva portandosi a -8 dalla capolista Akragas Futsal fermata 2-2 ad Alcamo dalla Don Bosco Bonifato.