Mantova, oltre 170 tifosi al Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
tifosi mantova

Saranno oltre 170 i tifosi del Mantova presenti mercoledì sera al “Renzo Barbera” per la sfida delle ore 20 contro il Palermo. Un numero significativo, considerato il giorno feriale e la distanza importante da percorrere per raggiungere la Sicilia.

Nonostante la gara in notturna e gli inevitabili disagi logistici legati alla trasferta infrasettimanale, il popolo virgiliano non farà mancare il proprio sostegno alla squadra di Modesto. Il settore ospiti del Barbera si tingerà così di biancorosso, con una presenza compatta e rumorosa.


Un segnale chiaro di attaccamento in un momento delicato della stagione, con il Mantova a caccia di punti pesanti e il Palermo chiamato a reagire dopo lo stop di Pescara. In campo sarà sfida vera, sugli spalti si preannuncia un confronto acceso ma corretto, con entrambe le tifoserie pronte a spingere i rispettivi colori.

