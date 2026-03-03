Gazzetta dello Sport: “Reggiana, chiesta la conferma della condanna a Portanova”
La vicenda giudiziaria che coinvolge Manolo Portanova torna al centro dell’attenzione. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, la Procura generale del tribunale di Firenze ha chiesto la conferma della condanna a sei anni per violenza di gruppo inflitta in primo grado al calciatore attualmente in forza alla Reggiana.
Secondo quanto riferisce la Gazzetta dello Sport, la richiesta è stata avanzata nell’ambito del procedimento d’appello, con l’obiettivo di confermare integralmente la sentenza emessa in primo grado. Un passaggio chiave in un iter giudiziario che continua a intrecciarsi con il percorso professionale del centrocampista granata.
La Gazzetta dello Sport evidenzia come la prossima udienza sia stata fissata al 16 aprile. In quella data interverranno le difese, prima che la Corte si ritiri in camera di consiglio per la decisione definitiva sul secondo grado di giudizio.
La posizione di Portanova resta dunque in attesa del pronunciamento della Corte d’Appello. Come sottolinea ancora la Gazzetta dello Sport, l’esito dell’udienza del 16 aprile sarà determinante per definire il futuro giudiziario del calciatore della Reggiana.