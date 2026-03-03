Serie B, Frosinone-Empoli: petardo sfiora Fulignati, scattano due DASPO

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 3, 2026
palermo empoli 3-2 (111) fulignati

Provvedimenti immediati dopo quanto accaduto al “Benito Stirpe” nel corso di Frosinone-Empoli, anticipo della 26ª giornata di Serie B. Al 39’ del match, il portiere azzurro Andrea Fulignati è stato sfiorato da un petardo lanciato dagli spalti, episodio che ha fatto scattare gli accertamenti delle forze dell’ordine.

Secondo quanto comunicato dalla Questura, il responsabile è stato individuato: per lui è stato disposto un DASPO della durata di due anni. L’uomo, posizionato nel settore Curva Nord durante la gara disputata lo scorso 24 febbraio contro l’Empoli, avrebbe lanciato un artificio pirotecnico in direzione del terreno di gioco, facendolo cadere nei pressi dell’estremo difensore ospite.


Non è l’unico provvedimento adottato. Un secondo tifoso è stato sanzionato con un DASPO di un anno. Già destinatario di analogo provvedimento nel 2019, durante la gara casalinga del 20 dicembre 2025 contro lo Spezia avrebbe superato la balaustra che separa la Curva Nord dal campo per recuperare un pallone.

L’episodio riaccende l’attenzione sul tema della sicurezza negli stadi e sulla necessità di prevenire comportamenti che possano mettere a rischio l’incolumità dei calciatori e il regolare svolgimento delle partite. I provvedimenti adottati mirano a garantire il rispetto delle regole e a tutelare lo spettacolo sportivo.

