Giornale di Sicilia: “Palumbo e Brunori, il decollo ritarda”

Chi ben comincia è a metà dell’opera. E l’avvio del Palermo lo conferma: un cammino solido, da squadra che sa quello che vuole. Ma, come sottolinea Salvatore Orifici sul Giornale di Sicilia, in questo inizio sprint di stagione ci sono ancora due pedine che non hanno espresso tutto il loro potenziale: Brunori e Palumbo.

L’attaccante e il fantasista rosanero stanno offrendo corsa, sacrificio e spirito di squadra, ma mancano all’appello i numeri, soprattutto in zona gol. Come riporta Orifici sul Giornale di Sicilia, entrambi sono ancora fermi a quota zero reti dopo otto giornate, un dato che sorprende considerando il loro valore e le stagioni precedenti in Serie B.

Per Brunori, il digiuno è un’anomalia: da quando veste la maglia del Palermo, non gli era mai capitato di restare così a lungo senza segnare. Lo scorso anno si sbloccò alla quinta giornata (su rigore contro la Juve Stabia), mentre nel 2023/24 trovò la tripletta alla settima contro il Venezia. Ora, con il Catanzaro alle porte – avversario contro cui non ha mai segnato nei sei precedenti – il capitano cerca la scintilla giusta per ripartire.

Diverso il discorso per Palumbo, che con i giallorossi vanta numeri di tutto rispetto: due gol e sei assist in dieci sfide, con un bilancio di sei vittorie e due pareggi. Tuttavia, come evidenzia ancora Orifici sul Giornale di Sicilia, il suo rendimento attuale è al di sotto delle aspettative: un solo assist in otto partite, lo stesso inizio difficile vissuto con il Modena nel 2023/24.

Il Giornale di Sicilia sottolinea che il Palermo ha costruito un’identità forte anche senza i suoi due leader tecnici al massimo della forma. Quando Brunori e Palumbo ritroveranno il feeling con il gol e la condizione ideale, la squadra di Inzaghi potrà davvero spiccare il volo.