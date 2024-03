Palermo-Brescia 4-2. La fotogallery

Contro la Ternana la reazione al pareggio beffardo di Cremona non è arrivata, per cui oggi ci si attendeva un Palermo disposto a tutto pur di ottenere i punti sul campo del Brescia. I rosanero falliscono anche stavolta e perdono altri punti in chiave promozione diretta, la quale ormai sembra sfumare giornata dopo giornata. Gli uomini di Corini ritornano in Sicilia senza punti e con un’altra prestazione deludente in cui, ancora una volta, gli errori collettivi e dei singoli risultano nuovamente decisivi.

Continue Reading