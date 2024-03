Serie A: tanto nervosismo e poche emozioni, Torino-Fiorentina termina 0-0. La classifica aggiornata

Si conclude con il risultato di 0-0 il match della 27esima giornata di Serie A tra Torino e Fiorentina. In dieci per tutta la ripresa per via dell’espulsione per proteste di Ricci nel recupero del primo tempo, i granata non riescono a sorpassare il Napoli in classifica. Tanto nervosismo in campo e tante polemiche, con la squadra di Juric che aveva sbloccato la gara al 40′ con Duvan Zapata seguita dall’intervento del Var, il quale ha annullato la rete dell’ex Atalanta.

CLASSIFICA

Inter 69 punti (26 partite giocate)

Juventus 57 (26)

Milan 56 (27)

Bologna 48 (26)

Roma 47 (27)

Atalanta 46 (26)

Fiorentina 42 (27)

Lazio 40 (27)

Napoli 37 (26)

Torino 37 (27)

Monza 36 (27)

Genoa 33 (27)

Empoli 25 (26)

Lecce 24 (26)

Udinese 23 (27)

Frosinone 23 (26)

Sassuolo 20 (26)

Hellas Verona 20 (26)

Cagliari 20 (26)

Salernitana 13 (27)