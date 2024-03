Inter, accordo da 200 milioni: a giugno la chiusura definitiva | Rivoluzione storica in casa nerazzurra

Accordo da non credere raggiunto per la società meneghina, che dunque si appresta ad incassare una cifra altissima, pronta da essere destinata per il risanamento dei conti e anche per la campagna acquisti.

Anche se la stagione attuale è ancora in corso, e i risultati sono ancora tutti da raggiungere, l’Inter, che sta vivendo un’annata comunque di grande rilievo, è già all’opera in ottica futura. Ovviamente come al solito uno dei temi principali riguarda il mercato.

In entrata il club meneghino si è già assicurato per giugno due profili importanti come Zielinski e Taremi. Adesso però la dirigenza interista deve cercare di chiudere anche qualche operazione in uscita.

Ma mentre si continuano a fare ipotesi e supposizioni, la Beneamata sta per chiudere un affare davvero molto importante per l’estate, che porterà quasi 200 milioni di euro nelle casse societarie, per quella che sembra una vera e propria rivoluzione storica.

Grande affare in casa nerazzurra

Qualche tempo fa l’Inter ha cambiato il proprio sponsor sulla maglia. Infatti dopo le varie vicende con Digitalbits, ancora poco chiare ai doveri della cronaca, il club meneghino porta sulla propria casacca la sigla di Paramount, noto colosso del cinema statunitense, che ha già incrementato i ricavi.

A breve però potrebbe arrivare un altro drastico cambiamento. Nelle ultime ore infatti si è parlato parecchio di Betsson Sport come nuovo sponsor per i nerazzurri. Quella in questione è un’azienda di scommesse, che si appresta a farsi conoscere in maniera consistente e per questa ragione vuole sbarcare nel mondo del calcio. La questione però resta ancora da valutare, visto che per adesso ogni club calcistico è impossibilitato dal ricevere denaro per la sponsorizzazione da piattaforme di scommesse.

Soldi freschi per l’Inter se la sponsorizzazione andasse in porto

Betsson Sport sembra che stia ragionando per mettere sul piatto in favore della società meneghina ben 150 milioni di euro in 5 anni, che equivarrebbero a 30 mln annui. Una sponsorizzazione pesante dunque, che il club milanese sta sperando di riuscire ad ottenere con qualche deroga, visto che la legge citata in precedenza molte volte è stata già aggirata in passato.

Qualora però non si riuscisse ad ottenere il via libera, c’è già un’alternativa ai piani alti di Appiano Gentile. Anche Qatar Airways infatti vorrebbe mettersi sulle magliette interiste, anche se la portata economica in questo caso sarebbe minore.