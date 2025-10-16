Corriere dello Sport: “Pohjanpalo-Brunori, ecco i gol”

PALERMO – I bomber affilano gli artigli. Come racconta Paolo Vannini sul Corriere dello Sport, Modena è da sempre una delle vittime preferite di Pohjanpalo e Brunori. Il finlandese, quando vestiva la maglia del Venezia, realizzò ben sei gol contro gli emiliani, firmando addirittura un poker storico il 1° maggio 2023 (tre reti su azione e una dal dischetto). Anche Brunori vanta una tradizione favorevole: da quando il Palermo è tornato in Serie B, l’attaccante ha sempre timbrato il cartellino contro i gialloblù — un rigore nel 2022, una rete nel 4-2 del Barbera nella stagione successiva e, infine, un gol pesantissimo a inizio 2025, il primo su azione dopo un lungo periodo di stop e tensioni interne.

Come sottolinea Vannini sulle pagine del Corriere dello Sport, i segnali restano incoraggianti anche se il Modena attuale è un avversario più compatto e fiducioso. Nel sistema costruito da Inzaghi, gli attaccanti sono il fulcro di un progetto tattico preciso: devono segnare, decidere, cambiare l’inerzia delle partite. È la responsabilità dei migliori, e Pohjanpalo la sta sostenendo con numeri impressionanti — 13 reti in 22 gare in rosanero, con una costante presenza nell’area avversaria che mette pressione a qualsiasi difesa.

Paolo Vannini del Corriere dello Sport ricorda come anche Brunori, per due anni consecutivi, abbia viaggiato su medie simili, con 17 gol a stagione. Le difficoltà dello scorso anno lo hanno fermato a quota 9, ma Inzaghi continua a considerarlo centrale nel progetto offensivo, anche se ora con Pohjanpalo al fianco il suo compito è cambiato: meno finalizzazione, più supporto e movimento. Tuttavia, la fiducia del tecnico è intatta. «Chissà che non torni a esultare proprio contro il Modena, la sua porta fortuna», scrive Vannini sul Corriere dello Sport.

Il tecnico dovrà comunque sciogliere un dubbio per domenica: Le Doauron, anche lui a segno contro il Modena lo scorso anno, sta offrendo garanzie importanti. Ma più che una concorrenza, sembra una sinergia: Inzaghi li alterna in base alle fasi della partita, con Brunori e Pohjanpalo che stanno affinando l’intesa, soprattutto nelle gare al Barbera, dove la coppia potrebbe tornare a colpire.