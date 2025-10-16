Corriere dello Sport: “Palermo, Ranocchia torna in gruppo. Verso il tutto esaurito al Barbera”

Buone notizie per Inzaghi e per tutto l’ambiente rosanero. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il tecnico del Palermo ritrova finalmente Ranocchia. Il centrocampista, fermo da tre gare per un’elongazione muscolare, ha ricevuto il semaforo verde e nella seduta di ieri a Torretta è tornato ad allenarsi con il gruppo.

Secondo quanto evidenziato da La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, Ranocchia ha svolto inizialmente un lavoro personalizzato, per poi unirsi ai compagni nella parte tattica dell’allenamento. Segnali confortanti per Inzaghi, che potrebbe comunque preferire prudenza: il centrocampista dovrebbe partire dalla panchina, pronto però a dare il suo contributo a gara in corso.

Come sottolinea ancora Antonio La Rosa del Corriere dello Sport, il ritorno di Ranocchia rappresenta un tassello importante per la manovra del Palermo, soprattutto in vista del prossimo impegno casalingo. Il pubblico, intanto, risponde alla grande: la vendita dei biglietti procede a gonfie vele e si viaggia spediti verso quota 33 mila spettatori.

Un entusiasmo crescente che, come scrive La Rosa sul Corriere dello Sport, conferma il calore del tifo rosanero e la voglia di spingere la squadra verso un finale di stagione da protagonista.