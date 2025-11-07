Palermo, Bereszynski convince Inzaghi: seconda da titolare contro la Juve Stabia

L’ultimo arrivato in casa rosanero si è guadagnato spazio e fiducia. Come riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Bartosz Bereszynski sarà confermato da titolare nella gara esterna di domani tra Palermo e Juve Stabia. Il difensore polacco, 33 anni, arrivato a settembre come svincolato per volontà del ds Carlo Osti, ha convinto Pippo Inzaghi con una prestazione solida e senza sbavature nel match contro il Pescara al “Barbera”.

Durante la seduta di ieri a Torretta, Inzaghi ha riproposto Pierozzi sulla fascia destra e confermato Bereszynski nel ruolo di braccetto nella difesa a tre, insieme a Bani e Ceccaroni. Secondo quanto riferisce ancora il Corriere dello Sport, il polacco è in netto vantaggio su Diakité e, salvo sorprese, partirà dal primo minuto anche in Campania.

Come sottolinea Antonio La Rosa sulle colonne del Corriere dello Sport, il giocatore ex Napoli e Sampdoria sta mostrando le qualità che gli hanno permesso di costruire una carriera di alto livello: esperienza, affidabilità e mentalità vincente. Inzaghi lo considera una risorsa preziosa, pronta a dare equilibrio e solidità alla retroguardia.

Un tratto distintivo del suo profilo è la duttilità: Bereszynski, terzino destro naturale, è stato utilizzato anche come braccetto e come quinto di centrocampo, oltre che sul lato mancino, ruolo in cui ha giocato con la Polonia ai Mondiali del 2022 in Qatar. Con 58 presenze in Nazionale e un palmarès che comprende otto titoli, tra cui lo scudetto conquistato con il Napoli nel 2023, il difensore punta a sfruttare la “vetrina” del Palermo per tornare a indossare la maglia biancorossa della sua selezione.

Come ribadisce il Corriere dello Sport, la fiducia di Inzaghi rappresenta già una prima vittoria personale per il numero 19 rosanero, arrivato in Sicilia con l’obiettivo di dimostrare di poter essere ancora un titolare a pieno titolo.