Juve Stabia-Palermo, le probabili formazioni: Segre al posto di Gomes, Brunori torna titolare

A Castellammare di Stabia cresce l’attesa per la sfida tra Juve Stabia e Palermo, valida per la nuova giornata di Serie B. Come riferisce il Corriere dello Sport, il tecnico Abate conta di recuperare in extremis Varnier e Pierobon, entrambi alle prese con acciacchi, mentre Piscopo è pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo l’ultima esclusione.

Nelle ultime prove tattiche, l’allenatore delle vespe ha confermato il consueto 3-5-1-1, con Confente tra i pali e Ruggero, Giorgini e Bellich in difesa. Sulle corsie spazio a Carissoni e Correia, mentre in mediana agiranno Leone, Mosti e Piscopo. Sulla trequarti Maistro sosterrà l’unica punta Candellone.

Probabile formazione Juve Stabia (3-5-1-1):

Confente; Ruggero, Giorgini, Bellich; Carissoni, Correia, Leone, Mosti, Piscopo; Maistro; Candellone.

A disposizione: Boer, Baldi, Stabile, Varnier, Reale, Pierobon, Zuccon, Mannini, De Pieri, Cacciamani, Burnete, Gabrielloni.

Allenatore: Abate.

Sul fronte opposto, come riporta ancora il Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi conferma il 3-5-2 e ritrova e Matteo Brunori dal primo minuto accanto a Pohjanpalo. In difesa spazio a Bereszynski, Bani e Ceccaroni, con Pierozzi e Augello sulle corsie esterne. In mezzo al campo, Segre prende il posto dell’infortunato Gomes, mentre completano il reparto Ranocchia e Palumbo.

Probabile formazione Palermo (3-5-2):

Joronen; Bereszynski, Bani, Ceccaroni; Pierozzi, Segre, Ranocchia, Palumbo, Augello; Brunori, Pohjanpalo.

A disposizione: Gomis, Bardi, Diakité, Peda, Veroli, Vasic, Giovane, Blin, Le Douaron, Corona.

Allenatore: F. Inzaghi.

Come evidenzia Antonio La Rosa nel Corriere dello Sport, la novità principale in casa rosanero è dunque l’inserimento di Segre al posto di Gomes, mentre Le Douaron prosegue un lavoro differenziato ed è in dubbio per la trasferta campana.