Palermo-Bari, il Barbera si prepara: sarà record. Il dato aggiornato dei biglietti venduti

Il Palermo chiama a raccolta i tifosi in vista della sfida di venerdì sera contro il Bari, anticipo della quarta giornata di Serie BKT in programma al “Renzo Barbera” alle ore 21.

Con un post sui propri canali ufficiali, la società rosanero ha ribadito l’invito a riempire lo stadio, aggiornando al tempo stesso il dato relativo alle presenze: sono già 24.178 i tifosi che hanno confermato la propria partecipazione.

Un segnale forte di entusiasmo e vicinanza alla squadra guidata da Pippo Inzaghi, pronta a giocarsi davanti a un pubblico numeroso una delle partite più attese di inizio stagione.