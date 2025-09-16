Palermo-Bari, il Barbera si prepara: sarà record. Il dato aggiornato dei biglietti venduti

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Il Palermo chiama a raccolta i tifosi in vista della sfida di venerdì sera contro il Bari, anticipo della quarta giornata di Serie BKT in programma al “Renzo Barbera” alle ore 21.

Con un post sui propri canali ufficiali, la società rosanero ha ribadito l’invito a riempire lo stadio, aggiornando al tempo stesso il dato relativo alle presenze: sono già 24.178 i tifosi che hanno confermato la propria partecipazione.

Un segnale forte di entusiasmo e vicinanza alla squadra guidata da Pippo Inzaghi, pronta a giocarsi davanti a un pubblico numeroso una delle partite più attese di inizio stagione.

Ultimissime

Sampdoria, altro colpo: infortunio per Pedrola, stop fino a novembre

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Siracusa-Zenga, è scontro: l’ex allenatore del Palermo mette in mora il club per 25mila euro

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Palermo-Bari, il Barbera si prepara: sarà record. Il dato aggiornato dei biglietti venduti

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Serie C, stangata per la Triestina: 13 punti di penalizzazione per violazioni amministrative

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Insigne: «Avellino scelta di cuore. A Palermo non ero al 100%, qui voglio dare tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025