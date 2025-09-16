Serie C, stangata per la Triestina: 13 punti di penalizzazione per violazioni amministrative

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una pesante sanzione all’U.S. Triestina Calcio 1918, club del Girone A di Serie C: ben 13 punti di penalizzazione da scontare nell’attuale stagione sportiva.

Il provvedimento arriva a seguito delle segnalazioni della Co.Vi.So.C., che aveva rilevato irregolarità di natura amministrativa. La società alabardata era stata deferita lo scorso 31 luglio e, dopo l’istruttoria, è arrivata la decisione ufficiale del tribunale federale.

Un colpo durissimo per la Triestina, che si trova così a dover affrontare un campionato in salita con un pesante fardello in classifica.

Ultimissime

Serie C, stangata per la Triestina: 13 punti di penalizzazione per violazioni amministrative

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Insigne: «Avellino scelta di cuore. A Palermo non ero al 100%, qui voglio dare tutto»

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Gazzetta di Modena: “L’ex Palermo Di Mariano conquista i tifosi”

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025
Pallone Serie A

Serie A, stop a Cagliari-Parma su YouTube: cancellata la diretta a fine primo tempo

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025

Palermo rilancia la candidatura per Euro 2032: Gardini e Lagalla scrivono a Gravina

Redazione Ilovepalermocalcio Settembre 16, 2025