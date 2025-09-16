Serie C, stangata per la Triestina: 13 punti di penalizzazione per violazioni amministrative

Il Tribunale Federale Nazionale ha inflitto una pesante sanzione all’U.S. Triestina Calcio 1918, club del Girone A di Serie C: ben 13 punti di penalizzazione da scontare nell’attuale stagione sportiva.

Il provvedimento arriva a seguito delle segnalazioni della Co.Vi.So.C., che aveva rilevato irregolarità di natura amministrativa. La società alabardata era stata deferita lo scorso 31 luglio e, dopo l’istruttoria, è arrivata la decisione ufficiale del tribunale federale.

Un colpo durissimo per la Triestina, che si trova così a dover affrontare un campionato in salita con un pesante fardello in classifica.