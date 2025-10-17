Repubblica: “Il Barbera uno stadio da record. Per la quinta volta oltre 30mila”

Un “Renzo Barbera” da record. Come scrive Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, lo stadio rosanero continua a confermarsi uno dei più caldi e partecipati d’Italia. Domenica, contro il Modena, saranno oltre trentamila gli spettatori per la quinta volta consecutiva, un dato impressionante che testimonia la rinascita del rapporto tra il club e la sua tifoseria.

Dal debutto stagionale con la Reggiana (30.868 spettatori) fino all’ultimo match casalingo con il Venezia (31.933 presenti), il Palermo ha costantemente superato la soglia dei trentamila. Numeri cresciuti gara dopo gara: 32.181 contro il Frosinone, 32.363 col Bari, fino all’apice dell’amichevole estiva contro il Manchester City, che ha richiamato 34.665 persone al “Barbera”. Solo il record storico di 35.872 spettatori, registrato contro la Sampdoria in Serie A quindici anni fa, resiste ancora — ma, come sottolinea la Repubblica Palermo, potrebbe essere superato già domenica contro la squadra di Sottil.

La media stagionale parla chiaro: 31.836 spettatori a partita, quasi il triplo della media del campionato cadetto, che si ferma intorno ai 10 mila. Alle spalle del Palermo, in questa speciale classifica, ci sono la Sampdoria (23.523) e il Bari (15.940). Dati che collocano il club rosanero davanti a diverse realtà di Serie A come Genoa (31.003), Bologna (28.005), Lecce (26.031), Verona (24.882), Torino (22.945) e Udinese (21.823).

Come evidenzia Geraci su la Repubblica Palermo, il Palermo è oggi settimo in Italia per presenze medie, dietro solo a Milan, Inter, Roma, Napoli, Lazio e Juventus. Anche nel conteggio totale degli spettatori, il primato in Serie B è saldamente rosanero: 127.345 tifosi in quattro gare interne, davanti a Sampdoria (94.090) e Modena (42.780).

Numeri mai visti negli ultimi anni. Con Dionisi, il “Barbera” non aveva mai superato i 30 mila spettatori (record 25.787 contro il Cosenza), mentre con Corini nella stagione 2023-24 solo la sfida col Como aveva toccato quota 31.211. Ora l’entusiasmo è tornato stabile, sospinto dai risultati e da un progetto che ha riacceso la passione della piazza.

Sul piano tecnico, il quotidiano aggiunge che Inzaghi potrà contare sul recupero di Gomis e soprattutto di Ranocchia, che dovrebbe partire dalla panchina per precauzione. Restano ai box solo Bardi e Bani, ma il Palermo è pronto a ripartire, con lo stadio pieno e la squadra al completo per difendere un cammino fin qui impeccabile.