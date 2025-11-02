Palermo, ansia per Gomes

Redazione Ilovepalermocalcio Novembre 2, 2025

PALERMO – C’è una nota stonata nella serata perfetta del “Barbera”. Come scrive la Gazzetta dello Sport, il Palermo festeggia i 125 anni di storia con una vittoria travolgente sul Pescara, ma deve fare i conti con l’infortunio di Claudio Gomes.

Il centrocampista francese, 26 anni, è stato costretto a uscire nel primo tempo per un problema alla spalla sinistra, rimediato dopo uno scontro di gioco. Le prime impressioni, riferisce la Gazzetta dello Sport, non sono incoraggianti e il giocatore potrebbe restare fuori per un periodo non breve.

La sostituzione con Segre è avvenuta al quarto d’ora del primo tempo: l’ex milanista ha lasciato il campo dolorante, con il braccio immobilizzato, visibilmente provato per l’accaduto. Inzaghi e lo staff medico attendono ora gli esami strumentali per capire l’entità dell’infortunio e i tempi di recupero.

Un episodio sfortunato in una notte di festa che ha riportato entusiasmo, ma che lascia il tecnico rosanero con un nuovo dubbio in mezzo al campo.

