Gazzetta dello Sport: “Pierozzi top. Le pagelle di Palermo-Pescara”

Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Palermo festeggia i 125 anni del club con una prestazione da applausi e un netto 5-0 sul Pescara. Una vittoria che riporta entusiasmo, fiducia e consapevolezza nella squadra di Filippo Inzaghi, che ritrova il gioco e la solidità delle prime giornate.

Migliore in campo Pierozzi, votato 7,5: instancabile sulla fascia, autore di una doppietta e di una partita da leader, simbolo del nuovo slancio rosanero.

PALERMO (3-5-2)

Joronen 6,5

Bereszynski 6

(dal 34’ s.t. Diakité 6,5)

Bani 6,5

(dal 19’ s.t. Peda 6)

Ceccaroni 6

Pierozzi 7,5

Palumbo 6,5

(dal 34’ s.t. Vasic s.v.)

Ranocchia 6

Gomes s.v.

(dal 16’ p.t. Segre 6,5)

Augello 6,5

Le Douaron 5,5

(dal 1’ s.t. Brunori 7)

Pohjanpalo 6,5

Panchina: Gomis, Bardi, Giovane, Blin, Corona, Veroli

Allenatore: Inzaghi 7,5

PESCARA (3-5-1-1)

Desplanches 5

Capellini 5

Brosco 5

Corbo 5

Letizia 5,5

Dagasso 5,5

Brandes 6

(dal 22’ s.t. Squizzato 5)

Valzania 5,5

(dal 12’ s.t. Okwonkwo 5)

Corazza 5,5

(dal 12’ s.t. Cangiano 5)

Caligara 5

(dal 22’ s.t. Meazzi 5,5)

Di Nardo 5,5

Panchina: Saio, Tonin, Sgarbi, Graziani, Gravillon, Vinciguerra, Giannini, Berardi

Allenatore: Vivarini 5

Top: Pierozzi 7,5