Gazzetta dello Sport: “Pierozzi top. Le pagelle di Palermo-Pescara”
Come riporta la Gazzetta dello Sport, il Palermo festeggia i 125 anni del club con una prestazione da applausi e un netto 5-0 sul Pescara. Una vittoria che riporta entusiasmo, fiducia e consapevolezza nella squadra di Filippo Inzaghi, che ritrova il gioco e la solidità delle prime giornate.
Migliore in campo Pierozzi, votato 7,5: instancabile sulla fascia, autore di una doppietta e di una partita da leader, simbolo del nuovo slancio rosanero.
PALERMO (3-5-2)
Joronen 6,5
Bereszynski 6
(dal 34’ s.t. Diakité 6,5)
Bani 6,5
(dal 19’ s.t. Peda 6)
Ceccaroni 6
Pierozzi 7,5
Palumbo 6,5
(dal 34’ s.t. Vasic s.v.)
Ranocchia 6
Gomes s.v.
(dal 16’ p.t. Segre 6,5)
Augello 6,5
Le Douaron 5,5
(dal 1’ s.t. Brunori 7)
Pohjanpalo 6,5
Panchina: Gomis, Bardi, Giovane, Blin, Corona, Veroli
Allenatore: Inzaghi 7,5
PESCARA (3-5-1-1)
Desplanches 5
Capellini 5
Brosco 5
Corbo 5
Letizia 5,5
Dagasso 5,5
Brandes 6
(dal 22’ s.t. Squizzato 5)
Valzania 5,5
(dal 12’ s.t. Okwonkwo 5)
Corazza 5,5
(dal 12’ s.t. Cangiano 5)
Caligara 5
(dal 22’ s.t. Meazzi 5,5)
Di Nardo 5,5
Panchina: Saio, Tonin, Sgarbi, Graziani, Gravillon, Vinciguerra, Giannini, Berardi
Allenatore: Vivarini 5
Top: Pierozzi 7,5