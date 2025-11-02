Repubblica: “Il Palermo torna a vincere. Rifila cinque reti al Pescara e scaccia i venti di crisi”

Come scrive Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, non poteva che finire così: con una festa totale. Il Palermo celebra i suoi 125 anni di storia con una serata perfetta, travolgendo il Pescara per 5-0 e restituendo entusiasmo a un ambiente che ne aveva bisogno dopo le sconfitte con Catanzaro e Monza.

Al “Barbera”, gremito e addobbato per l’occasione, la squadra di Filippo Inzaghi ha dato spettacolo, onorando la ricorrenza in presenza di quaranta ex giocatori che hanno fatto la storia del club. Una “manita” che allontana le nubi e riporta il sorriso ai tifosi, come racconta Norrito su la Repubblica Palermo.

Il Palermo parte con la giusta determinazione. Dopo un rischio iniziale con Di Nardo, fermato da una gran parata di Joronen, i rosanero prendono il controllo del match. Al 23’, su rimessa di Augello, la palla passa da Le Douaron a Pohjanpalo e finisce sul destro di Pierozzi, che segna e corre ad abbracciare il tecnico. Il vantaggio libera la squadra e trasforma l’atmosfera: il Palermo torna quello di inizio stagione, aggressivo e fluido.

Nel secondo tempo, i rosanero dilagano. Dopo pochi minuti, Segre raddoppia di testa su cross di Pierozzi. Poi è lo stesso Pierozzi, ancora protagonista, a firmare il 3-0 su assist di Brunori. Il capitano, entrato nella ripresa al posto di Le Douaron, si regala il gol del 4-0 nel giorno del suo compleanno. Nel finale arriva anche la quinta rete, firmata di testa da Diakité su cross di Vasic, a chiudere una serata perfetta.

Unica nota stonata, come sottolinea Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, l’infortunio di Claudio Gomes, uscito dopo un quarto d’ora per un problema alla spalla. Ma il resto è pura festa: Inzaghi ritrova gioco, intensità e un gruppo unito che si gode il ritorno al successo nel giorno più simbolico della stagione.