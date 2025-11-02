Repubblica: “Palermo-Pescara 5-0. Le pagelle”

Come riporta Massimo Norrito su la Repubblica Palermo, la notte del “Barbera” per i 125 anni del club è stata una festa completa: cinque gol, entusiasmo ritrovato e il ritorno alla vittoria dopo due sconfitte.

Il giornalista assegna voti alti e giudizi elogiativi ai protagonisti della goleada rosanero. Pierozzi è il migliore in campo con un 8 pieno, autore di due reti e un assist, mentre Brunori, nel giorno del suo compleanno, torna al gol e all’abbraccio del pubblico.

Prestazioni convincenti anche per Augello, Palumbo e Segre, entrato a gara in corso per lasciare il segno con un colpo di testa vincente.

Joronen 6,5

Una piccola incertezza sull’uscita al limite dell’area quando c’erano già due suoi compagni. In precedenza però una super parata sul colpo di testa di Di Nardo.

Bereszynski 6

Partita ordinata, di esperienza. Condensa quello che gli chiede Inzaghi. Bada alla copertura e si spinge quando può.

Dal 33’ st Diakitè 6 – Entra e fa subito gol.

Bani 6,5

Il suo rientro al centro della difesa è una manna dal cielo per i rosa. Dà sicurezza ed è bravo anche quando prova le sortite offensive.

Dal 19’ st Peda 6 – Entra quando il Palermo ha già chiuso la partita e non corre rischi.

Ceccaroni 6,5

Parte perdendo una brutta palla a centrocampo, ma si rifà giocando una partita di buon livello impreziosita anche dai tentativi nell’area del Pescara.

Pierozzi 8

Un gran gol, un altro glielo annulla il VAR, un altro segnato sotto porta. Un assist per la rete di Segre. Che volere di più? Dimostra che la sua posizione migliore è sulla linea di centrocampo e non su quella dei tre difensori.

Ranocchia 6,5

Passo in avanti rispetto alle ultime prestazioni. È intraprendente, si fa vedere tra le linee. Gli manca ancora la costanza nello sviluppare l’azione.

Gomes s.v.

Si fa male dopo un quarto d’ora ed è costretto a uscire. Peccato perché aveva iniziato veramente bene.

Dal 16’ pt Segre 7 – Partire dalla panchina gli fa bene. Nel senso che da subentrato mette in mostra tutta la voglia di riscatto e ci riesce pienamente segnando anche un gran bel gol.

Augello 7

Il suo salvataggio sulla linea vale quanto un gol. Chissà cosa sarebbe successo se il Palermo fosse passato in svantaggio. Ma non si limita a questo: va al cross come nelle migliori sue partite ed è una spina nel fianco per gli avversari.

Palumbo 7

Anche lui ha voglia di far vedere quello che può fare. Si sgancia sulla fascia, si accentra, va a recuperare palloni nella propria metà campo, pressa gli avversari. Insomma, il percorso per vedere il miglior Palumbo sembra essere a buon punto.

Dal 33’ st Vasic s.v.

Le Douaron 6,5

Tocca la palla in area sul gol di Pierozzi, va al tiro, si sbatte cercando il dialogo con Pohjanpalo.

Dal 1’ st Brunori 7 – Nel giorno del suo compleanno si regala quel gol che lui per primo e che tutta la tifoseria aspettava. Si presenta con l’assist per il secondo gol di Pierozzi.

Pohjanpalo 7

Al suo attivo un palo, un bel colpo di testa sul quale il suo ex compagno Desplanches salva, ma anche l’assist di petto per la rete di Pierozzi.